Barrow e Orsolini decidono il derby emiliano: il Bologna batte 3-0 il Parma

Una doppietta di Barrow e la rete di Orsolini permettono al Bologna di Mihajlovic di vincere il derby emiliano in casa del Parma e fa tornare alla vittoria i rossoblù dopo le due sconfitte consecutive contro Juventus e Milan. Gara decisa nella prima frazione dall’attaccante gambiano, che tocca quota cinque reti in campionato; e messa in cassaforte nei minuti di recupero con il gol dell’esterno ascolano.