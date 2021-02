“Basta smartworking, tornate in ufficio”: cosa pensava Brunetta dei dipendenti pubblici un anno fa

Il nuovo ministro alla Pubblica Amministrazione Renato Brunetta dovrà stabilire cosa fare con la proroga dello smart working, che in teoria sarebbe in vigore fino a fine emergenza. Quasi un anno fa in un’intervista diceva: “Riaprire tutto: i Comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come funzionano gli ospedali. Smettiamola per favore, basta: si torni tutti a lavorare”.