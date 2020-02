Batman Begins: la Batsuit alternativa nei concept inediti

Batman Begins di Christopher Nolan ha riavviato con grande successo le avventure del Cavaliere Oscuro al cinema, dopo diversi anni che il personaggio ideato da Bob Kane e Bill Finger non era più comparso sul grande schermo. Il film del 2005 è stato il primo capitolo di una trilogia dedicata al Crociato di Gotham che, ancora oggi, è considerata la migliore trasposizione cinematografica delle storie dell’iconico supereroe DC.

Adesso, grazie ai concept artist Simon McGuire e Jock, sono arrivati online – via ComicBookMovie – una serie di bellissimi concept inediti di Batman Begins che ci mostrano come il design dell’Uomo Pipistrello – nello specifico, la Batsuit – sia stato ridefinito in base a quella che era la visione del personaggio dal punto di vista di Nolan.

Potete vedere i concept di seguito:

Ricordiamo che le avventure del Crociato di Gotham vivranno in una nuova iterazione cinematografica grazie a The Batman, l’atteso film di Matt Reeves attualmente in fase di produzione, che vedrà Robert Pattinson interpretare l’Uomo Pipistrello. Nel cast anche Andy Serkis (Alfred), Colin Farrell (Pinguino), Zoe Kravitz (Catwoman), Jeffrey Wright (Jim Gordon), Paul Dano (Enigmista), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard (Gil Colson) e Jayme Lawson (Bella Reál).

