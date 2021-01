Belcastro, ufficio postale chiuso per lavori di restyling

Poste Italiane comunica che da lunedì 18 gennaio a sabato 23 l’ufficio postale di Belcastro resterà chiuso per lavori di restyling. Durante il periodo dell’intervento per tutti i clienti sarà disponibile l’ufficio postale di Cropani Marina, sito in via Tirana 12, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato fino alle 12.35 che, oltre ai servizi finanziari e postali, garantirà il ritiro delle raccomandate.

Nello stesso ufficio è inoltre disponibile, sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, un Atm Postamat che consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti.