Ben Affleck: 10 cose che non sai sull’attore

Tra le più celebri personalità di Hollywood vi è Ben Affleck, attore, regista e produttore che negli anni si è affermato grazie ad alcuni brillanti ruoli in film particolarmente celebri. Da anni uno dei nomi di punta dell’industria, Affleck ha saputo distinguersi per la sua poliedricità, ottenendo alcuni tra i più ambiti riconoscimenti cinematografici.

Ecco 10 cose che non sai di Ben Affleck.

Ben Affleck: i suoi film

1. È stato protagonista di celebri lungometraggi. Affleck debutta al cinema con il film Buffy – L’Ammazza Vampiri (1992), ma ottiene celebrità grazie ai suoi ruoli nei film La vita è un sogno (1993) e Generazione X (1995). Successivamente recita nei film Will Hunting – Genio ribelle (1997), Armageddon – Giudizio finale (1998) e Shakespeare in Love (1998) che ne aumentano la popolarità. Da quel momento prende parte a celebri film come Dogma (1999), Pearl Harbor (2001), Daredevil (2003), Amore estremo (2003), Jersey Girl (2004), La verità è che non gli piaci abbastanza (2008), The Company Men (2010), The Town (2010), Argo (2012), To The Wonder (2012), L’amore bugiardo – Gone Girl (2014), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), The Accountant (2016), La legge della notte (2016), Justice League (2017), Triple Frontier (2019), Tornare a vincere (2020) e Il suo ultimo desiderio (2020).

2. È un apprezzato regista. Nel 2007 Affleck debutta alla regia con il film Gone Baby Gone (2007), seguito da The Town (2010). Entrambi i film ottengono un ottimo riscontro da parte della critica, che apprezza le qualità registiche di Affleck. Il successo avviene con Argo (2012), suo terzo film, che vince l’Oscar come miglior film. Nel 2016 dirige invece La legge della notte.

3. Ha vinto un Oscar per la miglior sceneggiatura. Oltre ad aver scritto le sceneggiature dei propri film, Affleck è noto per essere, insieme all’amico Matt Damon, l’autore della sceneggiatura del film Will Hunting – Genio ribelle. Proprio per questo loro scritto, i due vinsero l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, imponendosi sin da giovanissimi all’interno dell’industria hollywoodiana.

Ben Affleck: chi è sua moglie

4. È stato sposato. Dopo aver conosciuto l’attrice Jennifer Garner sul set dei film Pearl Harbor e Daredevil, i due si sposano nel giugno del 2005. Dalla loro relazione nascono tre figli, rispettivamente nel 2005, nel 2009 e nel 2012. Dopo dieci anni di matrimonio, tuttavia, nel giugno del 2015 la coppia annuncia l’intenzione di divorziare, avviando la pratica nel 2017. Nonostante ciò hanno affermato di essere rimasti in buoni rapporti, e di voler continuare a crescere i figli insieme.

Ben Affleck e suo fratello

5. Suo fratello è un noto attore. Affleck ha un fratello minore, Casey Affleck, anch’egli attore e vincitore di un premio Oscar. I due hanno in più occasioni condiviso il set, sia recitando insieme nel film Will Hunting – Genio ribelle, sia nei ruoli di attore e regista per il film The Town. Gli Affleck sono una delle coppie di fratelli più note dell’attuale panorama cinematografico, ed entrambi hanno raggiungo importanti traguardi in tale campo, manifestando sempre il loro supporto reciproco.

Ben Affleck: il suo fisico

6. È stato criticato per il suo crollo fisico. Tra i motivi per cui Affleck è noto presso il grande pubblico vi è anche la sua imponenza. L’attore, particolarmente alto, ha infatti sfoggiato in più occasioni un fisico particolarmente scolpito e allenato per i ruoli d’azione previsti per alcuni film da lui interpretati. Negli ultimi anni tuttavia l’attore ha ricevuto critiche per il suo decadimento fisico, dalle quali si è difeso affermando che è la conseguenza di alcuni difficili momenti famigliari e della sua dipendenza dall’alcol.

Ben Affleck è Batman

7. Ha ricevuto critiche per il suo casting. Nel 2016 l’attore ricopre il ruolo del celebre supereroe nel film Batman v Superman. Affleck è stato ampiamente criticato, giudicato una scelta errata per il ruolo. Egli ha affermato di aver evitato di leggere ogni commento negativo per evitare di esserne influenzato, e ha cercato di dar vita ad una versione differente del personaggio, che ha infine riscosso l’apprezzamento da parte di una fetta di fan del cavaliere oscuro.

8. Ha acquisito molta massa muscolare. Per dar vita ad una nuova versione del personaggio di Batman, l’attore ha messo su circa dieci chili di muscoli, raggiungendo il livello di solo l’8% di massa grassa nel suo corpo. Quello di Affleck è infatti un Batman particolarmente possente, ma che si dimostra anche appesantito dagli anni.

Ben Affleck, oggi

9. È pronto a tornare al cinema. Dopo un periodo di silenzio in cui l’attore ha avuto modo di risolvere alcuni problemi personali, Affleck è pronto a tornare al cinema recitando nel film Tornare a vincere, dove interpreta un ex promessa della pallacanestro che trova una possibilità di riscatto nell’allenare una squadra giovanile. Un ruolo particolarmente sentito da Affleck, per un film da lui anche prodotto.

Ben Affleck: età e altezza

10. Ben Affleck è nato a Berkeley, in California, Stati Uniti, il 15 agosto 1972. L’attore è alto complessivamente 192 centimetri.

