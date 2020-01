Ben Stiller: 10 cose che non sai sull’attore

Tra i più celebri comici dello spettacolo statunitense c’è senza ombra di dubbio l’attore Ben Stiller. Protagonista di alcune delle più brillanti commedie degli ultimi anni, Stiller si è negli anni distinto anche come regista, ricevendo numerosi riconoscimenti. Attualmente Stiller vive una fase più matura della propria carriera, che lo ha visto partecipare a importanti film d’autore, spesso anche in ruoli drammatici, con i quali ha dato prova della sua versatilità.

Ecco 10 cose che non sai di Ben Stiller.

Ben Stiller: i suoi film

1. È protagonista di celebri commedie. L’attore debutta al cinema con il film Su e giù per i Caraibi (1987), e recita poi in film come L’impero del sole (1987), Pazzia di gioventù (1988) e Autostrada per l’inferno (1992). Nel 1994 diventa popolare grazie al film Giovani, carini e disoccupati, e da quel momento ottiene ruoli in importanti commedie come Amori e disastri (1996), Tutti pazzi per Mary (1998), Ti presento i miei (2000), Zoolander (2001), I Tenenbaum (2001), Duplex – Un appartamento per tre (2003), … e alla fine arriva Polly (2004), Starsky & Hutch (2004), Palle al balzo (2004), e Mi presenti i tuoi? (2004). Raggiunge ulteriore popolarità con il film Una notte al museo (2006). Successivamente recita in Lo spaccacuori (2007), Tropic Thunder (2008), Una notte al museo 2 – La fuga (2009), Lo stravagante mondo di Greenberg (2010), Vi presento i nostri (2010), I sogni segreti di Walter Mitty (2013), Giovani si diventa (2014), Notte al museo 3 – Il segreto del faraone (2014), Zoolander 2 (2016) e The Meyerowitz Stories (2017).

2. È un apprezzato regista. Nel corso degli anni Stiller ha realizzato alcune tra le più brillanti commedie degli ultimi tempi, dimostrando una grande maturità come regista. I suoi film comprendono Giovani, carini e disoccupati, Il rompiscatole (1996), Zoolander, Tropic Thunder, I sogni segreti di Walter Mitty e Zoolander 2. Nel 2018 dirige la miniserie drammatica Escape at Dannemora.

3. Si è distinto come doppiatore. L’attore è celebre per aver doppiato il leone Alex, protagonista dei film d’animazione Madagascar (2005), Madagascar 2 (2008) e Madagascar 3 – Ricercati in Europa (2012). Ha inoltre doppiato i film Bee Movie (2007) e Megamind (2010).

Ben Stiller: chi è sua moglie

4. È stato sposato con un’attrice. Nel 1999 l’attore conosce l’attrice Christine Taylor, che sposa poi nel maggio del 2000. I due hanno recitato insieme nei film Zoolander, Palle al balzo, Tropic Thunder e Zoolander 2, e hanno inoltre dato alla luce due figli, nati rispettivamente nel 2002 e nel 2005. A fine maggio del 2017, tuttavia, la coppia annuncia il divorzio.

Ben Stiller in Palle al balzo

5. Ha provocato diversi incidenti. Il film Palle al balzo, del 2004, è basato sul dodgeball, sport di squadra nato come evoluzione agonistica della comune “palla avvelenata”. Durante le riprese del film, Stiller, per via di alcuni tiri poco precisi, ha finito con il colpire e rompere tre macchine da presa. In un’occasione ha perfino colpito involontariamente sua moglie in faccia.

Ben Stiller e la Magnum

6. È la più celebre delle sue tante espressioni facciali. Nel 2001 l’attore raggiunge grande popolarità grazie al film da lui scritto, diretto e interpretato: Zoolander. Questo è basato sulla ricerca del modello Derek Zoolander di qualcosa di più importante per cui vivere che non il superficiale mondo della moda. Il personaggio è divenuto celebre per le numerose, e buffe, espressioni facciali assunte dall’attore, il cui apice viene raggiunto con quella che egli chiama la “Magnum”.

Ben Stiller è Zoolander

7. L’idea gli è venuta guardandosi allo specchio. La leggenda narra che l’idea del personaggio di Zoolander sia venuta a Stiller quando sua moglie gli fece notare la buffa espressione che assumeva mentre si pettinava i capelli. L’attore decise così di guardarsi allo specchio, e quando vide l’espressione in questione decise di costruirvi sopra una storia.

8. Sarebbe dovuto morire alla fine del film. L’idea iniziale per la conclusione del film prevedeva Zoolander morire investito da un treno e ascendere al cielo. Tuttavia i produttori bloccarono tale scelta considerandola di cattivo gusto e troppo costosa da girare.

Ben Stiller: il suo patrimonio

9. È uno degli attori più ricchi di Hollywood. Nel corso degli anni Stiller ha guadagnato grande popolarità come attore e regista, e la sua presenza in numerosi progetti gli ha permesso di diventare uno delle personalità più pagate di Hollywood, con un patrimonio stimato di 200 milioni di dollari.

Ben Stiller età e altezza

10. Ben Stiller è nato a New York, Stati Uniti, il 30 novembre 1965. L’attore è alto complessivamente 170 centimetri.

Fonte: IMDb

