Benicio del Toro: 10 cose che non sai sull’attore

Popolare e versatile attore hollywoodiano, Benicio del Toro si è negli anni distinto grazie ad alcuni iconici ruoli, che hanno fatto la sua fortuna. Con il tempo ha così potuto raggiungere le vette dell’industria cinematografica, collaborando con alcuni tra i più importanti attori e registi.

Vincitore di un premio Oscar, l’attore è celebre anche per aver alternato progetti più mainstream a lungometraggi indipendenti, in cui ha potuto maggiormente dimostrare le proprie doti da interprete.

Ecco 10 cose che non sai di Benicio del Toro.

Benicio del Toro: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore debutta al cinema con un piccolo ruolo nel film 007 – Vendetta privata (1989), per poi recitare in Lupo solitario (1991), Fearless – Senza paura (1993) e I soliti sospetti (1995), che ne decreta una prima popolarità. Partecipa poi a lungometraggi di rilievo come Basquiat (1996), Paura e delirio a Las Vegas (1998), Snath – Lo strappo (2000) e Traffic (2000), con cui si consacra come interprete. Tra gli altri titoli celebri a cui del Toro ha preso parte si annoverano 21 grammi (2003), Sin City (2005), Che – L’argentino (2008), Che – Guerriglia (2008), Wolfman (2010), Le belve (2012), Guardiani della Galassia (2014), Escobar (2014), Vizio di forma (2014), Sicario (2015), Star Wars: Gli ultimi Jedi (2017), Soldado (2018) e The French Dispatch (2020).

2. Ha preso parte a prodotti televisivi. Meno frequenti sono invece le incursioni di del Toro sul piccolo schermo. Dopo aver recitato in serie come Miami Vice (1987), Agente speciale Kiki Camarena sfida ai narcos (1990), Racconti di mezzanotte (1994) e Fallen Angels (1995), l’attore torna in televisione con la serie Escape at Dannemora (2018), diretta da Ben Stiller e di cui è protagonista nei panni di un detenuto in fuga, a cui le autorità danno la caccia.

3. Ha ricoperto il ruolo di doppiatore. Nel corso della sua carriera, in due occasioni del Toro ha prestato la propria voce. La prima avviene nel 2015 per il film d’animazione Il piccolo principe, dove doppia il personaggio del serpente. La seconda è invece per Swiper la volpa del film live action Dora e la città perduta.

Benicio del Toro non ha una moglie

4. Non è mai stato sposato. In più occasioni del Toro ha dichiarato la sua intenzione di non sposarsi né di avere relazioni ufficiali. L’attore ha infatti messo la sua carriera sempre in cima alle sue priorità, rilasciando ben poche notizie circa la sua vita sentimentale. Tra le poche cose note a riguardo, vi è la breve storia avuta con Kimberly Stewart, figlia del noto Rod Stewart, con la quale l’attore ha avuto una figlia nel 2011.

Benicio del Toro e Brad Pitt

5. Ha una forte somiglianza con il noto attore. Negli anni sono in molti ad aver riconosciuto una certa somiglianza tra del Toro e Brad Pitt. I due sono infatti stati più volte scambiati l’uno per l’altro, e sul Web è possibile ritrovare numerosi siti e foto che pongono a confronto i due, sottolineandone somiglianze e differenze. del Toro è stato anche definito come la versione sudamericana di Pitt.

Benicio del Toro è Che Guevara

6. Si è preparato per anni al ruolo. Il progetto su un film dedicato a Ernesto “Che” Guevara era in cantiere da anni, con del Toro sempre confermato per il ruolo del celebre rivoluzionario. Per prepararsi al meglio ad un ruolo che sentiva come uno dei più importanti per la sua carriera, l’attore ha speso ben sette anni a fare ricerche su Guevara, tra interviste, documentari e libri a lui dedicati.

7. Ha girato la seconda parte per prima. La storia di Guevara viene raccontata in due parti, Che – L’argentino e Che – Guerriglia. Pur narrando eventi successivi, quest’ultima venne girata prima per via di alcune esigenze narrative. Tra queste vi è era la necessità per del Toro di tagliarsi la barba per poter recitare la versione giovane del personaggio, che compare in alcuni flashback.

Benicio del Toro in Escobar

8. Ha interpretato il noto narcotrafficante. Nel 2014 l’attore interpreta il noto criminale colombiano in un film a lui dedicato. In diverse interviste del Toro ha affermato che tra tutti i cattivi da lui interpretato, questo è il più crudele. L’attore ha svelato di aver anche avuto dei dubbi, inizialmente, riguardo all’accettare il ruolo, ma fu infine convinto dal regista Andrea Di Stefano.

Benicio del Toro in Star Wars

9. Ha preso parte alla celebre saga di fantascienza. Nell’ottavo film della saga, Gli ultimi Jedi, l’attore dà vita al personaggio di DJ, un disonesto manipolatore che approfitta delle situazioni per trarne il massimo vantaggio personale. Il personaggio ha soltanto una parte relativamente significativa nel film, e in molti si aspettavano un approfondimento futuro. Tuttavia, nel capitolo successivo, L’ascesa di Skywalker, questo non è ricomparso.

Benicio del Toro: età e altezza

10. Benicio del Toro è nato a San Germán, Puerto Rico, il 19 febbraio 1967. L’attore è alto complessivamente 188 centimetri.

