Beppe Vessicchio è senza dubbio uno dei volti più noti che si collegano alla storia del Festival di Sanremo. Il maestro ha dichiarato che, anche senza pubblico, è giusto realizzare la kermesse soprattutto per dare un’opportunità a quegli artisti che sul palco dell’Ariston cercano di affermare la propria identità e che, in questo lungo periodo, non hanno avuto modo di farlo.