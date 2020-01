Bergamo Film Meeting 2020: focus su João Nicolau, Rúnar Rúnarsson e Danis Tanović

Bergamo Film Meeting 2020: focus su João Nicolau, Rúnar Rúnarsson e Danis Tanović

La ricognizione nel cinema europeo contemporaneo della 38a edizione di Bergamo Film Meeting si soffermerà sul lavoro di João Nicolau (Portogallo), Rúnar Rúnarsson (Islanda) e Danis Tanović (Bosnia ed Erzegovina). Dei tre registi, le cui opere si caraterizzano per l’attenzione alle vicissitudini di individui immersi nelle contraddizioni della società, in balia delle turbolente problematiche generazionali, e straziati dalle complessità dei conflitti socio politici, sarà presentata la personale completa.

La sezione si completerà con Boys & Girls. The best of Cilect Prize, che mostrerà una selezione dei film di diploma delle scuole di cinema europee che aderiscono al CILECT, e con Europe, Now! Film Industry Meetings, due giornate professionali, in programma il 13 e 14 marzo, che intendono essere una piattaforma di networking e aggiornamento sulle opportunità che festival, mercati, training programmes e fondi europei e nazionali offrono oggi a giovani registi e produttori italiani, in un’ottica di internazionalizzazione e professionalizzazione.

Il Festival, in programma dal 7 al 15 marzo, proporrà inoltre 7 lungometraggi in anteprima italiana nella Mostra Concorso; 15 documentari nel concorso Visti da Vicino; la retrospettiva dedicata a Jerzy Skolimowski, regista, sceneggiatore e attore polacco, figura tra le più importanti e originali del cinema d’autore mondiale; l’omaggio, accompagnato dalla mostra Gwen, le livre de sable, al maestro dell’animazione Jean-François Laguionie; il passaggio di testimone con Bergamo Jazz; il Kino Club, sezione per i giovani spettatori; insieme alle anteprime e ad un vivace contorno di appuntamenti realizzati grazie al network di collaborazioni con le diverse realtà culturali del territorio e non solo.

Bergamo Film Meeting inaugurerà ufficialmente la sua 38a edizione venerdì 6 marzo, presso il Teatro Sociale di Bergamo alle ore 21.00 con il film THX 1138 (L’uomo che fuggì dal futuro, 1971) di George Lucas musicato dal vivo dagli Asian Dub Foundation, in anteprima europea.

Il programma completo della 38a edizione sarà annunciato a fine febbraio.

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.