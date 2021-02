Ecco i quindici titoli in concorso e gli altri film in programma nelle sezioni principali del festival di Berlino 2021, che si svolgerà in modalità streaming per stampa e addetti ai lavori dal 1 al 5 marzo e poi a giugno con un evento dal vivo per il pubblico. Non ci sono italiani in competizione, ma non manca un po’ di tricolore nelle sezioni collaterali.