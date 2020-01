Berlusconi arriva in Calabria e promette “sgravi fiscali e meno tasse”

“Proponiamo di non far pagare per i primi tre anni nessuna tassa e nessun contributo alle aziende che assumono stabilmente un giovane disoccupato. Possiamo farlo anche utilizzando i fondi europei”. Sono le parole di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia , impegnato in un tour per sostenere la candidata del centro destra Jole Santelli. Tappa a Tropea dove ha accennato anche a sanità e occupazione, “due temi – dice – ai quali è dedicata la maggiore attenzione nei nostri programmi per la Calabria. Bisogna realizzare infrastrutture e a queste devono affiancarsi una fiscalità di vantaggio e uno sgravio contributivo per chi assume”. La stessa solfa insomma che a ogni elezione viene riproposta a ridosso delle competizioni elettorali. Poi entra nel vivo scrivendo che “Jole Santelli è una candidata straordinaria. Jole Santelli è stata nei miei gruppi parlamentari ed è stata anche al Governo come sottosegretario alla Giustizia. Ha una capacità straordinaria ad individuare i veri problemi e, soprattutto, a scegliere le persone giuste per dare risposte concrete alle aspettative dei cittadini”. Nessuna accenno al momento per i due candidati impresentabili, ma Berlusconi ha parlato di scelta accurata “nella squadra di Jole Santelli abbiamo persone esperte, capaci e professionisti esterni per risolvere i singoli problemi. Ho la certezza che Jole Santelli sarà una imprenditrice del pubblico per migliorare questa regione. Da imprenditore e uomo di Stato le darò consigli e quindi sarò idealmente pure io nella squadra”.

