Bianco. Il primo cittadino si appella al buon senso e a delle regole da seguire

BIANCO – Invita la cittadinanza interessata a spostamenti da e per le zone del Nord Italia ( Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna) coinvolte in questo momento dal focolaio di maggiore diffusione del virus Covid-19 (Coronavirus) a comunicare allo stesso Sindaco e/o agli uffici di Polizia Municipale in un ottica di collaborazione a tutela della salute pubblica:

• La data di partenza per le zone indicate;

• La data di arrivo nel Comune di Bianco da dette zone;

La comunicazione permetterà alle autorità sanitarie predisposte di porre in essere tutte le necessarie operazioni previste dal protocollo del Ministero della Salute.

SI CHIEDE ALLA CITTADINANZA A SCOPO PRECAUZIONALE DI NON RECARSI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PERSONALMENTE MA DI COMUNICARE ATTRAVERSO I NUMERI DI TELEFONO SOTTOINDICATI.

I numeri da chiamare per comunicare ogni spostamento sono:

 Sindaco 348-5596692

 Centralino Comune di Bianco 0964-911002

 Centralino Polizia Municipale 0964-992272

 Numero Nazionale Ministero della Salute 1500

 Ospedale Pugliese Catanzaro Malattie Infettive 1 0961-883346

 Ospedale Pugliese Catanzaro Malattie Infettive 2 0961-883016

Precisa che la presente comunicazione è meramente a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica.

