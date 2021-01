Biden alla Casa Bianca, i cambi di palinsesto Tv per la cerimonia di inaugurazione

Anche la Tv italiana offrirà ampia copertura dell’evento, con cambi di palinsesto che riguarderanno alcune delle principali reti generaliste e dei canali all news. A partire dalle 17 Rai1 e Rete4 dedicheranno ampio spazio alla cerimonia di Washington, così come le principali reti all news. In serata puntata di Tg2 Post dedicata all’evento e appuntamento speciale con Atlantide di Andrea Purgatori.