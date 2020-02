Billy Crudup: 10 cose che non sai sull’attore

L’attore Billy Crudup, pur non ricoprendo veri e propri ruoli da protagonista, ha negli anni preso parte ad alcuni celebri film, grazie ai quali ha potuto mettere in mostra la propria versatilità, conquistando la sua fetta di critica e pubblico. Nel corso della sua carriera ha così avuto modo di collaborare con importanti attori e registi, affermandosi tanto per film blockbuster quanto per lungometraggi d’autore.

Ecco 10 cose che non sai di Billy Crudup.

Billy Crudup: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore esordisce al cinema nel 1996 con il film Tutti dicono I Love You, per poi prendere parte a noti lungometraggi come Sleepers (1996), Quasi famosi (2000), Big Fish – Le storie di una vita incredibile (2003), Stage Beauty (2004), Mission: Impossible III (2006), The Good Shepherd – L’ombra del potere (2006), e Watchmen (2009), con cui raggiunge la notorietà interpretando il ruolo del Dr. Manhattan. Successivamente prende parte ai film Nemico pubblico (2009), Mangia prega ama (2010), Vicini del terzo tipo (2012), Blood Ties – La legge del sangue (2013), Il caso Spotlight (2015), Jackie (2016), Le donne della mia vita (2016), Alien: Covenant (2017), Justice League (2017), e Che fine ha fatto Bernadette? (2019).

2. Ha preso parte a progetti televisivi. Nel corso della sua carriera l’attore si è concesso poche incursioni nella televisione, recitando per il piccolo schermo solo per il film Too Big to Fail – Il crollo dei giganti (2011) e in seguito per le serie Gypsy (2017) e The Morning Show (2019), ricevendo diverse lodi per il suo ruolo in quest’ultima.

Billy Crudup e Mary-Louise Parker

3. Ha avuto una relazione con l’attrice. Dal 1996 al 2003 l’attore è stato fidanzato con l’attrice Mary-Louise Parker, nota per aver recitato nella serie Weeds (2005-2012). La coppia si è tuttavia separata nel momento in cui l’attrice era al settimo mese di gravidanza, e Crudup fu particolarmente criticato per tale rottura, dovuta al suo innamoramento con un’altra attrice. Crudup e la Parker sono in seguito rimasti in buoni rapporti, continuando reciprocamente a crescere il figlio.

Billy Crudup e Claire Danes

4. Si sono conosciuti sul set. Durante le riprese del film Stage Beauty Crudup conosce l’attrice Claire Danes, con cui intraprende una relazione lasciando la compagna. Soggetta a numerose critiche, la coppia mantenne un basso profilo di vita, evitando di mettersi troppo in mostra. Infine, tuttavia, si separano nel 2006, rimanendo però in buoni rapporti.

Billy Crudup in Watchmen

5. Aveva un particolare costume. Per ricoprire il ruolo del potente Dr. Manhattan, notoriamente di coloro blu lucente, l’attore ha dovuto indossa una tuta bianca su cui erano installati dei LED blu. Ciò permetteva di poter essere fisicamente in scena, con gli effetti speciali realizzati in seguito grazie alla CGI.

6. Non era la prima scelta per il ruolo. Inizialmente la produzione voleva l’attore Arnold Schwarzenegger per il ruolo del Dr. Manhattan, il quale tuttavia all’epoca era governatore della California, e rinunciò al ruolo. Al suo posto venne allora scelto Crudup, che grazie al ruolo ottenne maggior popolarità.

7. Non è suo il fisico del personaggio. Benché sia sua l’interpretazione del personaggio, per il modello del fisico è stato usato quello del culturista Greg Plitt, giudicato particolarmente idoneo e proporzionato per rendere ancor più “perfetto” un personaggio che è più simile ad un dio che ad un uomo.

Billy Crudup ha un ruolo in Justice League

8. Ha partecipato senza essere accreditato. L’attore ha preso parte per un cameo nel film Justice League, dove ricopre il ruolo di Henry Allen, padre di Barry, alias The Flash. Data anche la brevità della sua apparizione, l’attore non è tuttavia stato inserito nei credits del film.

Billy Crudup e Jennifer Aniston

9. Sono tra i protagonisti della nuova serie. Nel 2019 Crudup recita accanto all’attrice Jennifer Aniston nella serie The Morning Show, distribuita da Apple TV+. La serie affronta il tema degli scandali sessuali all’interno della redazione di un telegiornale. Per i loro ruoli, entrambi gli attori sono stati nominati a prestigiosi premi come i Critics’ Choice Television Award e i SAG.

Billy Crudup: età e altezza

10. Billy Crudup è nato a Manhasset, nello stato di New York, Stati Uniti, l’8 luglio 1968. L’attore è alto complessivamente 174 centimetri.

