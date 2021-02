Birand Tunca è Emre in Daydreamer: “Sono pronto per l’amore. Can Yaman? Gli voglio bene”



L’attore Birand Tunca si è raccontato in un’intervista rilasciata al magazine dedicato a Daydreamer – Le ali del sogno. Nella serie turca interpreta Emre, fratello di Can. Nel corso della chiacchierata, Tunca ha parlato del rapporto con Can Yaman fuori dal set e ha svelato dettagli inediti sulla sua vita privata.

Continua a leggere L’attore Birand Tunca si è raccontato in un’intervista rilasciata al magazine dedicato a Daydreamer – Le ali del sogno. Nella serie turca interpreta Emre, fratello di Can. Nel corso della chiacchierata, Tunca ha parlato del rapporto con Can Yaman fuori dal set e ha svelato dettagli inediti sulla sua vita privata.