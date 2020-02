Birds of Prey e Joker a confronto: cosa funziona meglio nei due film DC

Birds of Prey è stato il primo film del DCEU ad essere vietato ai minori, ma non il primo film basato sui personaggi della DC Comics a ricevere un rating del genere, dal momento che già Joker – che ufficialmente non fa parte del DCEU – aveva ricevuto un divieto ai minori non accompagnati.

I due film sono ovviamente molto diversi, non soltanto per quanto riguarda le atmosfere e i toni, ma anche in termini di ambizioni. Ecco di seguito 5 motivi per cui Birds of Prey è forse più riuscito di Joker, ed altri 5 per cui il cinecomic di Todd Phillips è sicuramente più riuscito di quello di Cathy Yan:

Birds of Prey > Joker: l’intrattenimento

Se siete alla ricerca di un film divertente, Birds of Prey è sicuramente un film in grado di offrire una maggiore dose di scanzonato intrattenimento rispetto a Joker. I toni del film sono certamente più colorati e allegri, nonostante il cinecomic di Todd Phillips non sia stato pensato per intrattenere, essendo il ritratto oscuro di un personaggio disturbato, spinto dalla società a commettere azioni deplorevoli.

Eppure, qualcuno potrebbe asserire che gli stessi film che hanno ispirato il lavoro di Phillips, ossa Taxi Driver e Re per una notte, hanno una dose di umorismo di gran lunga più sottile ma comunque spiccata rispetto alla pellicola con Joaquin Phoenix.

Birds of Prey < Joker: il box office

Birds of Prey non è stato un vero e proprio flop, ma non ha neanche raggiunto i risultati sperati dalla Warner Bros.: con un budget di circa 80 milioni di dollari, ad oggi il film ne ha incassati in patria meno di 50, con un’apertura pari a circa 33 milioni di dollari.

I risultati raggiunti a livello internazionale hanno risollevato un po’ la corsa del film al botteghino, ma è davvero nulla in confronto alla performance al box office di Joker, diventato il primo cinecomic vietato ai minori ad incassare oltre un miliardo di dollari.

Birds of Prey > Joker: l’azione

Chad Stahelski è stato ingaggiato come regista di seconda unità per ravvivare alcune delle sequenze d’azione di Birds of Prey. La reputazione del regista della saga di John Wick lo precede: Stahelski, infatti, è noto per le sue sequenze di combattimento particolarmente viscerali e coreografiche.

In Joker non succede nulla di particolarmente eccitante, almeno fino al terzo atto del film, quando tutta la tensione esplode e la città di Gotham è ormai totalmente dilaniata dalla violenza. Certo, Joker non è un film d’azione e non è mai stato pubblicizzato come tale, quindi il giudizio per un’eventuale mancanza di componente action non può non prescindere dalla sua natura intrinseca di film drammatico.

Birds of Prey < Joker: l’aspetto di Gotham

Il personaggio di Arthur Fleck interpretato da Joaquin Phoenix vive in una Gotham che ricorda tanto la New York di fine anni ’70. Il film è stato girato nei cinque distretti della città e ne mette in risalto diversi aspetti, incluso l’aspetto più underground tipico della metropoli.

New York è quindi il luogo perfetto per il tipo di storia raccontata da Phillips, soprattutto per la sua natura pittoresca. Birds of Prey, invece, è stato girato a Los Angeles, e la Gotham ricreata ha sicuramente un aspetto diverso. Los Angeles sarà anche funzionale alle scorribande di Harley Quinn e socie, ma niente può la leggendaria Grande Mela dove i sogni possono diventare realtà…

Birds of Prey > Joker: i co-protagonisti

Si potrebbe dire che Joker, proprio grazie alla magistrale interpretazione di Joaquin Phoenix, è un “one man show” a tutti gli effetti. Gli attori secondari, nonostante il talento di Zazie Beetz e la presenza nel cast del gigante Robert De Niro, sono tutti al servizio di Arthur Fleck e dei suoi tormenti interiori.

In Birds of Prey, la protagonista è ovviamente Harley Quinn, ma tutti gli altri personaggi hanno comunque una loro storia che viene – più o meno – approfondita e che permette al pubblico di conoscere meglio ognuno di loro. Anche Black Mask, il villain principale, ha comunque il tempo necessario per poter brillare all’interno della narrazione. In termini di gestione di cast e personaggi, Birds of Prey è sicuramente più riuscito rispetto a Joker.

Birds of Prey < Joker: il messaggio

Birds of Prey è un film allegro, scanzonato, divertente, nonostante il bizzarro mix di toni e atmosfere. Non manca certamente di sostanza, ma è comunque privo di un significato o di una morale profondi.

Joker, al contrario, scava in profondità nella psiche contorta di un reietto sociale, per esplorare e raccontare i motivi che possono spingere qualcuno ad agire in maniera così spregiudicata come Arthur Fleck. Senza contare il fatto che, a fare da sfondo alla vicenda, ci sono le crescenti tensioni tra le classi più agiate di Gotham e coloro che sono meno fortunati e che sono stati dimenticati dalla società.

Birds of Prey > Joker: i colpi di scena

La storia di Birds of Prey si sviluppa in maniera semplice e lineare. Harley Quinn ha appena rotto col Joker e adesso non vede l’ora di dimostrazione a tutta Gotham di poter andare avanti anche da sola.

Agli occhi di alcuni spettatori, il modo in cui la storia di Birds of Prey si evolve potrebbe essere assolutamente un aspetto positivo: Joker, invece, presenta un grande colpo di scena che ai più potrebbe apparire come ingenuo: ci stiamo chiaramente riferendo al fatto che il rapporto con Sophie è frutto esclusivamente della sua immaginazione. Alcuni l’avevano già intuito; altri invece lo hanno etichettato come un espediente “pigro” per rendere più accattivante la trama.

Birds of Prey < Joker: funzionare come standalone

La storia di Arthur Fleck è probabilmente unica. Nessun cinecomic uscito prima può essere paragonato a Joker, e al momento non esistono piani per un eventuale sequel (nonostante il miliardo di dollari al botteghino). Birds of Prey fa parte del DCEU e Margot Robbie aveva già interpretato Harley Quinn in Suicide Squad. Fortunatamente, è abbastanza facile seguire il film di Cathy Yan anche se non si è a conoscenza di quanto accaduto nella pellicola di David Ayer.

È innegabile però che uno dei tanti meriti di Joker sia quello di essere un film sì basato su un personaggio dei fumetti, ma di poter essere allo stesso tempo apprezzato da qualsiasi tipologia di pubblico.

Birds of Prey > Joker: lo humor

Birds of Prey non è un film propriamente spensierato, nonostante i momenti di leggerezza siano disseminati un po’ ovunque. Anche nel film di Cathy Yan, infatti, la commedia assume spesso dei toni morbosi, fermo restando che sono i toni burleschi ed irriverenti a farla da padrone.

Joker, invece, trascina il pubblico in un un’atmosfera oscura ed opprimente fin dai primissimi minuti. Alcuni hanno apprezzato questa scelta, altri probabilmente avrebbero gradito un maggiore contrasto tra le varie parti del film.

Birds of Prey < Joker: la performance di Joaquin Phoenix

Anche coloro che non hanno amato Joker, non possono non inchinarsi di fronte all’interpretazione di Joaquin Phoenix e alla lenta ma inesorabile discesa di Arthur Fleck negli abissi della follia. Vedere quanta dedizione l’attore abbia messo nel ruolo è davvero stimolante, ecco perché nessuno è rimasto veramente sorpreso quando Phoenix è riuscito a portare a casa l’Oscar come migliore attore.

Anche Birds of Prey è pieno di personaggi e interpretazioni fantastiche, ma è altamente improbabile che qualcuno di loro riesca a distinguersi come ha fatto Phoenix.

