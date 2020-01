Black Adam cambierà la gerarchia del potere nell’Universo DC, parola di Dwayne Johnson

Black Adam cambierà la gerarchia del potere nell’Universo DC, parola di Dwayne Johnson

Nonostante l’attesa spasmodica, alla fine il film dedicato a Black Adam ha ricevuto il via libera dalla Warner Bros. ed è pronto a debuttare sul grande schermo a Dicembre del prossimo anno. Nelle ultime ore Dwayne Johnson ha condiviso attraverso il suo account Instagram una serie di immagini che testimoniano che “The Rock” ha già iniziato ad allenarsi in vista dell’imminente produzione del cinecomic DC.

L’attore ha anticipato che “la gerarchia del potere nell’Universo DC” è destinata a cambiare, confermando che le riprese del film partiranno quest’estate. Le immagini condivise da “The Rock” mostrano un fisico ancora più impressionante del solito, con il quale l’attore non avrà sicuramente problemi a “riempire” il costume di Black Adam, a differenza di quanto accaduto invece a Zachary Levi con il costume di Shazam: nonostante la splendida forma fisica dell’attore, infatti, è stato lo stesso a rivelare che il costume era un po’… “imbottito”.

Potete vedere gli scatti condivisi da Dwayne Johnson di seguito:

LEGGI ANCHE – Black Adam: il film introdurrà la Justice Society nel DCEU

Black Adam, affidato alla regia di Jaume Collet-Serra (Run all night, The Shallows), arriverà nelle sale il 22 Dicembre 2021, con le riprese che partiranno a Luglio 2020, come confermato nei mesi scorsi dallo stesso Johnson.

Il progetto originale della Warner Bros. su Shazam! aveva previsto l’epico scontro tra il supereroe e la sua nemesi, Black Adam, una soluzione esclusa dalla sceneggiatura per dedicarsi con più attenzione al protagonista e alla sua origin story. E come annunciato nei mesi scorsi, i piani per portare al cinema uno standalone con Johnson sono ancora vivi, e a quanto pare il film dovrebbe ispirarsi ai lavori di Geoff Johns dei primi anni Duemila.

“Questo progetto ha comportato dei rischi, ed è stato una sfida. Anni fa volevamo introdurre due origin story in un’unica sceneggiatura, e chi conosce i fumetti e la mitologia dei fumetti saprà che Shazam è collegato a Black Adam.” aveva raccontato l’attore in un video. “Questo personaggio è un antieroe, o villain, e non vedo l’ora di interpretarlo. Stiamo sviluppando il progetto che è nel mio DNA da oltre dieci anni. Dovremmo iniziare a girare in un anno e non potrei essere più eccitato all’idea“.

Fonte: ComicBookMovie

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.