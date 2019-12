Black Adam: il film introdurrà Hawkgirl nel DCEU?

Da quando è stato confermato che il film dedicato a Black Adam introdurrà ufficialmente la Justice Society of America nel DCEU, i rumor circa i possibili personaggi che vedremo all’interno del cinecomic con protagonista Dwayne Johnson si sprecano.

Un nuovo report di Murphy’s Multiverse (via ComicBookMovie), suggerisce che nel film in arrivo al cinema nel 2021 farà il suo debutto anche Hawkgirl, personaggio creato da Gardner Fox (testi) e Sheldon Moldoff (disegni).

Secondo la fonte, la Warner Bros. e la New Line Cinema starebbero cercando un’attrice tra i 20 e i 30 anni alla quale affidare la parte. Ulteriori dettagli non sono stati rivelati, ma a questo punto non è da escludere che anche Hawkman possa apprire nel film e che entrambi i personaggi, un giorno, possano diventare i protagonisti di futuri spin-off. Altri supereroi che dovrebbero apparire in Black Adam sono Atom Smasher, Stargirl, Isis e Doctor Fate.

Black Adam, affidato alla regia di Jaume Collet-Serra (Run all night, The Shallows), arriverà nelle sale il 22 Dicembre 2021, con le riprese che partiranno a Luglio 2020, come confermato nei mesi scorsi dallo stesso Johnson.

Il progetto originale della Warner Bros. su Shazam! aveva previsto l’epico scontro tra il supereroe e la sua nemesi, Black Adam, una soluzione esclusa dalla sceneggiatura per dedicarsi con più attenzione al protagonista e alla sua origin story. E come annunciato nei mesi scorsi, i piani per portare al cinema uno standalone con Johnson sono ancora vivi, e a quanto pare il film dovrebbe ispirarsi ai lavori di Geoff Johns dei primi anni Duemila.

“Questo progetto ha comportato dei rischi, ed è stato una sfida. Anni fa volevamo introdurre due origin story in un’unica sceneggiatura, e chi conosce i fumetti e la mitologia dei fumetti saprà che Shazam è collegato a Black Adam.” aveva raccontato l’attore in un video. “Questo personaggio è un antieroe, o villain, e non vedo l’ora di interpretarlo. Stiamo sviluppando il progetto che è nel mio DNA da oltre dieci anni. Dovremmo iniziare a girare in un anno e non potrei essere più eccitato all’idea“.

