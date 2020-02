Black Widow: 10 teorie dei fan, tra azzardi e probabilità

L’arrivo di Black Widow nelle sale di tutto il mondo è sempre più vicino: i vari trailer che continuano a stuzzicare la curiosità dei fan, si sovrappongono ormai alle varie teorie su ciò che potrebbe effettivamente raccontare la prima avventura in solitaria di Natasha Romanoff.

Di seguito abbiamo raccolto le teorie dei fan più accreditate, quelle che potrebbero davvero trovare un senso in riferimento alla possibile trama del film con Scarlett Johansson, e quelle invece che risultano estremamente improbabili:

Una timeline alternativa (Fan Theory improbabile)

Ci sono molte speculazioni sul fatto che Black Widow possa essere ambientato in una timeline alternativa, in cui Vedova Nera è sopravvissuta agli eventi di Endgame. La fan theory in questione suggerisce che alla fine del film un personaggio proveniente da una diversa linea temporale riporterà Natasha alla timeline principale.

Tuttavia, sembrerebbe essere un modo fin troppo elaborato e a tratti anche pericoloso ai fini narrativi per il ritorno del personaggio. Un’espediente del genere potrebbe davvero rendere le cose troppo confuse per lo spettatore, dal momento che Black Widow – almeno dalle info in nostro possesso ad oggi – non dovrebbe seguire la continuity del MCU.

Più incarnazioni di Taskmaster (Fan Theory probabile)

Nella tradizione fumettistica, l’eredità di Taskmaster viene raccolta da un singolo personaggio, ossia Anthony “Tony” Masters. Tuttavia, seconda una fan theory, in Black Widow si saranno più personaggi che indosserano la maschera del supercriminale.

Taskmaster è noto per i suoi “riflessi fotografici”, che gli permettono di imitare perfettamente i movimenti di chiunque, a prescindere dalla difficoltà. Il fatto che altri personaggi appaiano nelle vesti del mercenario spiegherebbe perché gli stessi hanno una varietà di abilità tra le quali poter scegliere. Ciò spiegherebbe anche perché Red Guardian in un momento può combattere contro Taskmaster, e in quello successivo può usare lo scudo mentre sfoggia l’elemetto a forma di scheletro.

La rinascita di Vedova Nera (Fan Theory improbabile)

Ci sono molti fan che sperano che Black Widow possa in qualche modo portare alla rinascita di Natasha Romanoff. Alla fine di Endgame, Steve Rogers è tornato indietro nel tempo per mettere al loro posto tutte le Gemme dell’Infinito, cosa che potrebbe in qualche modo aver riportato in vita Nat: in realtà, è molto più probabile che la morte del personaggio sia definitiva.

Black Widow è ambientato molti anni prima degli eventi che hanno condotto alla morte di Natasha, quindi sarà più una sorta di prequel che si svolgerà durante l’era degli Accordi di Sokovia. Una rinascita di Nat ridurrebbe l’impatto che la sua morte ha avuto sugli eventi raccontati in Endgame.

Un cameo di Occhio di Falco (Fan Theory probabile)

Alcuni dei momenti migliori di Vedova Nera nel MCU sono legati alla sua relazione con Occhio di Falco. È quel tipo di amicizia che ha contribuito a rendere quest’universo cinematografico così unico, concedendo a determinate situazioni una profondità forse inaspettata per il tipo di franchise. Il legame emotivo che esiste tra i due personaggi ha giocato un ruolo chiave anche nella morte di Natasha.

Dal momento che Clint Barton ha avuto un ruolo così importante nella sua vita, avrebbe senso una piccola apparizione del personaggio in Black Widow. E ci sono molti modi in cui l’inserimento dell’arciere nella storia potrebbe essere giustificato…

Natasha non è morta (Fan Theory improbabile)

Mentre alcuni fan vogliono che Natasha Romanoff venga riportata in vita, altri pensano che in realtà non sia veramente morta. Ci sono diversi modi in cui un eroe del MCU può sopravvivere ad un attacco apparentemente mortale.

L’uso degli Skrull potrebbe essere una delle opzioni, così come i “life model decoy” già introdotti in passato. Un’altra alternativa potrebbe essere la maschera facciale in grado di cambiare l’aspetto di un eroe e renderlo completamente diverso. È probabile, però, che nulla di tutto ciò verrà effettivamente utilizzato come espediente in Black Widow.

I flashback di Budapest (Fan Theory probabile)

Nel MCU viene menzionato in più di un’occasione il fatto che Clint e Natasha hanno combattuto insieme a Budapest: prima o poi, una testimonianza tangibile di tutto ciò dovrà essere mostrata al pubblico. Quale occasione migliore se non il film in solitaria su Vedova Nera?

È una teoria che può avere completamente senso. In che modo? Potrebbero essere introdotti nel film alcuni flashback di Budapest, forse con i due personaggi intenti a combattere alcuni dei nemici più pericolosi di Natasha, o magari facendo giocare al quel periodo storico un ruolo assolutamente rivelante all’interno della trama.

Un crossover con gli altri Avengers (Fan Theory improbabile)

Trattandosi dell’Universo Cinematografico Marvel, c’è sempre la possibilità che in un film siano presenti dei camei. Dal momento che sembra quasi certa l’apparizione di Tony Stark, molti fan hanno ipotizzato che in realtà in Black Widow saranno presenti tutti i Vendicatori originali.

Tuttavia, ciò potrebbe distogliere l’attenzione da una delle questione principali legate al film, e cioè il fatto che Vedova Nera ha finalmente “ottenuto” il suo standalone. Sembra strano, quindi, che i Marvel Studios decidano di riunire tutti gli altri eroi per l’occasione. Inoltre, a questo punto della continuity, gli Accordi di Sokovia sono già entrati in vigore…

Un traditore all’interno del team (Fan Theory probabile)

Molte teorie dei fan in circolazione speculano sul fatto che ci sia un traditore nella squadra di Nat, qualcuno che forse agirà per conto di Taskmaster. Dato l’elevato numero di personaggi in ballo, questo plot twist potrebbe essere addirittura scontato.

È difficile immaginare che nel film non ci sia davvero qualcuno pronto a tradire Natasha. La vera domanda è, dunque, un’altra: chi sarà il traditore?

Collegamenti con Stranger Things (Fan Theory improbabile)

Il primo teaser trailer ufficiale della quarta stagione di Stranger Things ci ha mostrato il personaggio di Jim Hopper lavorare per la Russia. Ciò ha dato vita ad una nuova speculazione: essendo David Harbour interprete sia di Hopper che di Red Guardian in Black Widow, sono in molti ad essere convinti che in realtà si tratta della stessa persona.

Ci sono molte teorie divertenti sul fatto che sia proprio Jim Hopper a nascondersi dietro Red Guardian e che il Sottosopra possa essere introdotto nel MCU. Questo, naturalmente, non accadrà mai!

Una nuova Vedova Nera (Fan Theory probabile)

Quasi sicuramente Black Widow imposterà parte del futuro del MCU. Soprattutto, è quasi certo che il film introdurrà ufficialmente la nuova Vedova Nera. La contendente principale al titolo è, ovviamente, Yelena Belova, che ha raccolto l’eredità di Natasha già nei fumetti.

Interpretata da Florence Pugh, sembra che tra Yelena e Natasha si verranno a creare le dinamiche necessarie a far sì che la prima diventi la nuova Vedova Nera e possa continuare ad agire al posto della seconda nel MCU.

