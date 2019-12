Black Widow: in arrivo un “nuovo sguardo” al film con Scarlett Johansson

Dopo il primo trailer ufficiale, è in arrivo un “nuovo sguardo” all’attesissimo Black Widow, il cinecomic che darà ufficialmente il via alla Fase 4 del MCU, con Scarlett Johansson finalmente protagonista di un film interamente dedicato al personaggio di Vedova Nera.

Come riportato da MCUCosmic (via ScreenRant), nuove immagini ufficiali del film diretto da Cate Shortland arriveranno il prossimo 13 gennaio: non sappiamo al momento se si tratterà di uno “special look”, di uno spot o addirittura di un nuovo trailer ufficiale; quel che è certo è che le nuove immagini del cinecomic debutteranno in occasione della prossima partita del College Football Playoff National Championship.

Erano anni che i Marvel Studios stavano accarezzando l’idea di un film interamente dedicato a Vedova Nera. Nonostante il personaggio interpretato da Scarlett Johansson sia entrato a far parte del MCU nel 2010 (con Iron Man 2), solo nel 2018 la Marvel ha deciso di dare ufficialmente il via libera al film, sulla scia del successo di Captain Marvel con Brie Larson e dei larghi consensi ottenuti dall’apparizione della A-Force in Avengers: Endgame.

La regia di Black Widow è stata affidata a Cate Shortland, seconda donna (dopo Anna Boden di Captain Marvel) a dirigere un titolo dell’universo cinematografico Marvel, mentre la sceneggiatura è stata riscritta nei mesi scorsi da Ned Benson (The Disappearance of Eleanor Rigby). Insieme alla Johansson ci saranno anche David Harbour, Florence Pugh, e Rachel Weisz.

Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow.

