Black Widow: le emoji di Twitter anticipano un altro villain

Black Widow: le emoji di Twitter anticipano un altro villain

Le emoji di Twitter dedicate a Black Widow, l’atteso cinecomic Marvel con Scarlett Johansson in arrivo nelle nostre sale a fine aprile, hanno accidentalmente confermato la presenza nel film di un altro villain principale oltre a Taskmaster, ossia Iron Maiden.

Al fianco della Johansson, nel film ci saranno Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, David Harbour in quelli di Red Guardian e anche il premio Oscar Rachel Weisz, che interpreterà un misterioso personaggio di nome Melina. Adesso, sono state proprio le emoji di Twitter dedicate al film a svelare qualcosa di molto significato a proposito della vera identità del personaggio che avrà il volto della talentuosa attrice britannica.

In seguito alla diffusione online dello spot del film lanciato durante il Super Bowl, hanno fatto il loro debutto su Twitter anche le emoji ufficiali dedicate a Black Widow, che appariranno ogni qual volta gli utenti utilizzeranno uno degli hashtag collegati al cineomic.

Se si utilizzerà l’hashtag #BlackWidow, apparirà il simbolo del personaggio, mentre se si utilizzeranno gli hashtag #NatashaRomanoff, #RedGuardian e #YelenaBelova, appariranno i corrispettivi personaggi in versione emoji. È interessante notare come #Taskmaster non abbia ancora la sua emoji, mentre n’è stata creata una per l’hashtag #MelinaVostokoff, corrispondente al simbolo del personaggio della Weisz.

È la prima volta che il nome completo di Melina viene rivelato: ciò conferma, dunque, che Rachel Weisz potrebbe essere la villain Iron Maiden, dal momento che nei fumetti si tratta proprio dell’alter ego della Vostokoff.

Potete vedere le emoji così come appariranno su Twitter di seguito:

In passato, i vari trailer e spot di Black Widow apparsi in rete fino ad oggi, sembravano aver confermato che Taskmaster sarebbe stato il principale villain del film, nonostante il “vero” personaggio/attore sotto la maschera non sia ancora stato svelato. Alcuni hanno teorizzato che la Melina di Rachel Weisz sia in realtà proprio Taskmaster, mentre secondo altre speculazioni il villain sarà interpretato da un altro attore.

Considerato che Melina Vostokoff è a tutti gli effetti un cattivo nei fumetti, ossia Iron Maiden, è molto più probabile che in Black Widow la vedremo tradire la sua “famiglia” e ribellarsi a Natasha, piuttosto che assumere l’identità di Taskmaster.

LEGGI ANCHE – Black Widow: Iron Man ci sarà? Ecco la risposta di Robert Downey Jr.

La regia di Black Widow è stata affidata a Cate Shortland, seconda donna (dopo Anna Boden di Captain Marvel) a dirigere un titolo dell’universo cinematografico Marvel, mentre la sceneggiatura è stata riscritta nei mesi scorsi da Ned Benson (The Disappearance of Eleanor Rigby). Insieme alla Johansson ci saranno anche David Harbour, Florence Pugh, e Rachel Weisz.

Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow.

Fonte: ScreenRant

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.