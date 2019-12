Black Widow: tutti i migliori villain affrontati da Vedova Nera nel MCU

In attesa dell’arrivo nelle sale di Black Widow, è arrivato il momento di passare in rassegna tutti i migliori villain che sono stati affrontati da Vedova Nera nel MCU. Il personaggio interpretato da Scarlett Johansson è apparso regolarmente sul grande schermo a partire da Iron Man 2, film in cui Natasha Romanoff è stata introdotta al grande pubblico come assistente personale di Tony Stark, prima di rivelare la sua identità segreta di abile spia sovietica.

Nel MCU, Vedova Nera è stata protagonista di innumerevoli combattimenti e battaglie. Di seguito ecco una classifica dei miglior villain che Natasha ha dovuto affrontare, in attesa della sua prima avventura in solitaria:

Ivan Vanko

In occasione del suo ingresso nel MCU, Black Widow ha avuto il compito di aiutare Iron Man e Nick Fury a sconfiggere Ivan Vanko, in cerca di vendetta dopo la morte della sua famiglia come diretta conseguenza delle azioni di Tony Stark. Vedova Nera, Iron Man e Nick Fury hanno avuto la meglio anche grazie all’aiuto di War Machine, ma la battaglia è stata tutt’altro che semplice.

Vanko è un ottimo cattivo e sicuramente il suo attacco a Stark al Gran Prix di Monte Carlo verrà ricordato da tutti i fan del MCU: rispetto agli altri villain che incontreremo più avanti, però, è sicuramente il più debole di tutti.

Baron Zemo

In Captain America: Civil War, la maggior parte dei Vendicatori si ritrova divisa in due fazioni a causa di una rottura nel rapporto tra Iron Man e Captain America. Tale conflitto è stata opera del Barone Zemo, che ha preparato la sua vendetta dopo la morte della sua famiglia a Sokovia.

Non c’è niente di speciale in Zemo, per stessa ammissione del personaggio. Sa di non possedere gli strumenti necessari per affrontare un combattimento ad armi pari: ecco perché si trasforma in un grande manipolatore, mettendo Iron Man e Cap l’uno contro l’altro, usando il Soldato d’Inverno come pedina all’interno del suo losco progetto. Si tratta di un personaggio comunque affascinante, che non vediamo l’ora di rivedere nell’attesa serie The Falcon and the Winter Soldier, dal momento che il personaggio ha lasciato sulla sua scia una serie di questioni irrisolte…

Alexander Pierce

Come capo dello SHIELD, all’inizio di Captain America: The Winter Soldier Alexander Pierce si presenta come il classico bravo ragazzo. Alla fine del film, però, si scoprirà che è un agente dell’Hydra che lavora per distruggere lo SHIELD dall’interno.

Pierce è un personaggio ripugnante, attento a non farsi prendere e, soprattutto, senza alcuno scrupolo nell’uccidere le sue vittime. È lui ad ordinare il colpo su Nick Fury, ma l’agente riesce a sopravvivere e il suo piano viene infine sventato dai Vendicatori appena in tempo, grazie anche all’intervento di Black Widow. Sicuramente però, ci sono dei cattivi ancora più temibili di lui che scopriremo a breve…

Il Soldato d’Inverno

Alexander Pierce non è l’unico villain presente in Captain America: The Winter Soldier, dal momento che il principale antagonista del film è proprio il personaggio del ttiolo. Dotato di velocità e di notevoli capacità nell’arte del combattimento, Bucky Barnes si dimostra un nemico estremamente difficile da sconfiggere, anche per un supereroe dalla forza sconfinata come Steve Rogers.

Naturalmente, nonostante i suoi trascorsi con Steve testimoniano che Cap non ha mai provato a batterlo; piuttosto, a trascorso la maggior parte del suo tempo a concentrarsi su un modo per cercare di impedire a Bucky di ferire gli altri. Il personaggio di Chris Evans quasi muore alla fine, ma Bucky lo salva, tornando sui suoi passi all’ultimo minuto. È la complessità della loro relazione a renderli due personaggi estremamente intriganti, soprattutto se messi l’uno contro l’altro.

Ultron

I tentativi di Tony Stark di trasformarsi in una sorta di Dio spettacolare nel secondo film dedicato ai Vendicatori sono noti a tutti, quando la sua creazione, Ultron, decide di scagliarsi contro di lui. Lo fa dove aver affinato le sue conoscenza sul mondo e arrivando alla conclusione che un mondo con i robot sarebbe un posto decisamente migliore.

Ultron è inarrestabile nel suo obiettivo, persino quando coinvolge nella sua causa personaggi del calibro di Wana e Pietro Maximoff. È responsabile della morte di migliaia di persone innocente, ma la sua natura assetata di sangue avrà presto i giorni contati, quando gli stessi Wanda e Pietro capiranno che è arrivato il momento di porre fine al suo regno del terrore.

Loki

Il Dio dell’Inganno, Loki, è sicuramente un villain all’altezza del suo nome. Vedova Nera incontra il personaggio interpretata da Tom Hiddleston in numerose occasioni durante le sue avventure ambientate nel MCU, e il più delle volte i due si ritrovano sempre schierati l’uno contro l’altro sul campo di battaglia.

Ciò che rende Loki così pericoloso è la sua capacità di ingannare oltre ogni limite possibile, senza considerare l’imprevedibilità alla base di ogni sua azione. Un minuto può essere buono, il minuto successivo può trasformarsi nel più grande cattivo mai esistito. È stato ucciso in Avengers: Infinity War dopo aver tentato di ingannare Thanos, ma siamo certi che tornerà in tutto il suo splendore nell’annunciata serie a lui dedicata che debutterà nel 2021 su Disney+.

Thanos (Avengers: Infinity War)

Non potevamo chiudere questa classifica se non con le due differenti versioni di Thanos che abbiamo visto in Infinity War e in Endgame. A conquistare la medaglia d’argento di questa classifica è la versione del film uscito nelle sale nel 2018, quella che riesce a conquistare tutte e sei le Gemme dell’Infinito e a dimezzare metà della popolazione mondiale con il famoso “schiocco della dita”.

In Infinity War, Thanos non è così assetato di sangue come apparirà poi in Endgame. Ed è ciò a renderlo così pericoloso. Crede che ciò che sta facendo sia misericordioso: un punto di non ritorno dovuto ad una mente particolarmente contorta. Il modo in cui si rivolge ai Vendicatori mentre ha la meglio su di loro è uno dei momenti migliori del film: non sorprende che Thor abbia trascorso anni a cercare di scacciare dalla sua mente il pensiero del Titano Pazzo.

Thanos (Avengers: Endgame)

Dopo aver visto la testa di Thanos staccarsi all’inizio di Endgame, sapevamo che da quel momento avremmo visto una versione più giovane del Titano Pazzo, soprattutto a causa del viaggio nel tempo al centro della storia. Tuttavia, ciò che nessuno si aspettava era quanto in realtà questa precedente versione fosse diversa.

A questo punto, il raggiungimento del suo obiettivo deve ancora compiersi. Durante tutto il film è arrabbiato e si scaglia contro ogni membro della squadra dei Vendicatori, con l’obiettivo di uccidere tutti colo che aveva mancato anni prima. Nel film vediamo quanto sia incredibile quando lotta, e quanto appaia ancora più forte con una spada rispetto a quando si serve delle Gemme dell’Infinito. Josh Brolin è supero e anche se alla fine muore, speriamo tutti che possa ancora apparire nel futuro del MCU.

Fonte: ScreenRant

