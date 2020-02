Black Widow: una Natasha più giovane in alcuni flashback

Black Widow: una Natasha più giovane in alcuni flashback

In Black Widow potremmo vedere alcuni flashback con una giovane Natasha Romanoff. Vedova Nera è uno dei membri fondatori degli Avengers, nonché uno dei primi supereroi ad essere stato introdotto nell’Universo Cinematografico Marvel. Nel corso della sua carriera, Scarlett Johansson è apparsa in 7 film del MCU, a partire da Iron Man 2 del 2010. In Avengers: Endgame abbiamo visto il personaggio sacrificare la propria vita per ottenere la Gemma dell’Anima, ma adesso sarà finalmente protagonista di uno standalone che i fan hanno sempre richiesto a gran voce.

In occasione del red carpet della 92esima edizione degli Oscar, Variety ha avuto l’opportunità di intervistare Paul Gooch e David White, nominati nella categoria Miglior Trucco e Acconciatura per Maleficent: Signora del Male. Parlando brevemente del loro lavoro in Black Widow, i due hanno spiegato: “Torneremo indietro nel tempo, a quando i personaggi erano molto più giovani. Abbiamo attori che interpretano gli stessi personaggi ma in età differenti.”

Essendo Black Widow il primo film interamente dedicato al personaggio di Vedova Nera, è quasi scontato che la trama racconterà delle sue origini. Sicuramente, il film spiegherà come Natasha ha incontrato Red Guardian e tutti gli altri personaggi della storia. Ad ogni modo, le parole di Gooch e White non sembrano lasciare spazio all’immaginazione: saranno gli stessi attori ad interpretare le versioni più giovani dei loro personaggi; è probabile, dunque, che verrà impiegata anche la CGI.

LEGGI ANCHE – Black Widow: le emoji di Twitter anticipano un altro villain

La regia di Black Widow è stata affidata a Cate Shortland, seconda donna (dopo Anna Boden di Captain Marvel) a dirigere un titolo dell’universo cinematografico Marvel, mentre la sceneggiatura è stata riscritta nei mesi scorsi da Ned Benson (The Disappearance of Eleanor Rigby). Insieme alla Johansson ci saranno anche David Harbour, Florence Pugh, e Rachel Weisz.

Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow.

Fonte: ScreenRant

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.