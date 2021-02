Blake Lively paladina delle neo-mamme: “Dopo il parto ero insicura, non mi entravano più gli abiti”

Blake Lively è mamma di tre bambini e, nonostante venga considerata un’indiscussa icona di bellezza, per lei non è stato semplice accettare i cambiamenti post-parto. All’inizio si sentiva molto insicura, soprattutto perché gli abiti in commercio non si adeguavano al suo nuovo corpo. Si è servita dei social per affrontare la questione e in poche ore è diventata la paladina delle neomamme.