Blitz nel Vibonese: per Variati è “un segno tangibile della presenza dello Stato”

Il Sottosegretario di Stato all’Interno Achille Variati, ritiene “un colpo duro quello inferto alla ndrangheta con oltre 300 arresti, più di 400 indagati, sequestro di beni per diversi milioni di euro” (QUI). Non solo in Calabria ma anche in molte altre regioni in cui l’organizzazione criminale si era infiltrata: Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata. Il maxi blitz ha visto la partecipazione di 2500 Carabinieri, coordinati dal Comando Provinciale di Vibo Valentia, con supporto aereo e di reparti mobili. La maxi operazione di oggi dimostra per Variati “inequivocabile quello che lo Stato ha dato, manifestando la propria forza e la piena determinazione nel combattere ed estirpare l’illegalità e la violenza. Frutto di un lavoro paziente, silenzioso, fatto lontano dai riflettori, di cui siamo grati a tutti i protagonisti di questa operazione”.