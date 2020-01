Bloodshot: trailer del film con Vin Diesel

La Sony Pictures ha diffuso il trailer internazionale di Bloodshot, l’atteso film che vedrà protagonista l’attore Vin Diesel. Basato sull’omonimo fumetto bestseller, Vin Diesel, nel ruolo di Ray Garrison, interpreta un soldato riportato in vita dopo essere stato ucciso in battaglia.

Trasformato nel supereroe Bloodshot dalla società RST e potenziato grazie alla nanotecnologia, Ray diventa una forza inarrestabile, più forte che mai e in grado di rimarginare le proprie ferite all’istante. Nel controllare il suo corpo, però, la società è in grado di manipolare anche la sua mente e i suoi ricordi. L’obiettivo di Ray sarà quello di scoprire cos’è reale e cosa non lo è.

Nel cast del film anche Eiza González, Sam Heughan nel ruolo di Jimmy Dalton, Toby Kebbell nel ruolo di Ax, Guy Pearce nel ruolo del Dr. Emil Harting, Lamorne Morris nel ruolo di Wilfred Wigans, Talulah Riley nel ruolo di Gina DeCarlo, Alex Hernandez nel ruolo di Tibbs Jóhannes e Haukur Jóhannesson nel ruolo di Nick Baris.

