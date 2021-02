Boldrini a Fanpage.it: “Siamo tutte molto arrabbiate, per il Pd parità di genere solo sulla carta”

Laura Boldrini, ex presidente della Camera e deputata del Partito Democratico, ha spiegato a Fanpage.it il suo punto di vista sulla polemica esplosa nel Pd. Per Boldrini la scelta dei ministri è stata “una grande delusione”, sia per la disparità nella squadra, sia per il fatto che i tre dem sono tutti uomini. “Siamo tutte molto arrabbiate – spiega la deputata – per il Pd l’uguaglianza esiste sulla carta, ma quando si tratta di fare scelte politiche importanti tutto si vanifica”.