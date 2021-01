Un gruppo di 40 ragazzi si è dato appuntamento a Bollate, zona Quattro Torri, per mettere a segno una spedizione punitiva verso altri giovani. Qui è scoppiata una maxi rissa, placata solo grazie all’arrivo delle forze dell’ordine che hanno identificato alcuni minori. Per loro sono scattate le multe per aver violato le norme anti contagio.