Bologna-Benevento 1-1: Viola risponde al gol lampo di Sansone sotto la neve del Dall’Ara

Termina 1-1 l’anticipo della 22a giornata di Serie A tra Bologna e Benevento. Sotto la neve del Dall’Ara Sinisa Mihajlovic e Pippo Inzaghi si spartiscono la posta in palio continuando il proprio viaggio a braccetto in classifica con le due squadre che salgono adesso a quota 24 punti e raggiungono momentaneamente Genoa e Udinese. Non è bastato ai padroni di casa il vantaggio immediato arrivato dopo appena 55 secondi grazie al gol di Sansone: nella ripresa Viola pareggia i conti sfruttando un grave errore del portiere emiliano Skorupski beffato dal pallone viscido.