Bonucci sotto accusa per la marcatura su Defrel nel gol dell’1-1 in Juve-Sassuolo

Dopo il disastro contro la Fiorentina prosegue la stagione opaca di Leonardo Bonucci tra i peggiori in campo della Juventus anche nel match vinto 3-1 contro il Sassuolo, posticipo della diciassettesima giornata della Serie A 2020/2021. Il difensore centrale bianconero infatti ha grosse responsabilità nel gol del momentaneo pareggio dei neroverdi, già in inferiorità numerica per l’espulsione di Obiang, siglato da Gregoire Defrel al 59′.