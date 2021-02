Bonucci sulla lite tra Agnelli e Conte: “Brutto episodio, le immagini sono chiare”

Leonardo Bonucci era in panchina nella gara di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Nella serata conclusa in maniera furibonda per i gestacci e gli insulti tra Conte e Agnelli, oltre alle minacce nel tunnel dello spogliatoio, c’è stato spazio anche per un suo rimbrotto nei confronti dell’ex tecnico. “Con lo stadio pieno non ci facevi caso, si vedeva poco, dobbiamo stare più attenti ma non è nulla di nuovo”.