Bonus Inps Asili Nido 2021 fino a 3000 euro: requisiti, importi e come fare domanda

Anche nel 2021 l’INPS erogherà alle famiglie il Bonus Asili Nido che, in base alla propria dichiarazione dei redditi, garantisce importi dai 1500 ai 3mila euro. L’incentivo può essere utilizzato per pagare tra gennaio e dicembre 2021 sia la retta della scuola per l’infanzia (pubblica o privata), sia l’assistenza domiciliare per bambini minori di tre anni affetti da gravi patologie. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità per richiederlo.