Borgo Incantato Winter Edition, tutto pronto a Gerace per la due giorni di fine anno

Lente Locale

La Città di Gerace è pronta ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni per la due giorni de “Il Borgo Incantato – Festival Internazionale di Arte di Strada” – “Winter Edition” che si terrà nelle serate del 28 e 29 dicembre, a partire dalle ore 20.00 in poi nella splendida location di uno dei Borghi più Belli d’Italia, in un susseguirsi di musica, luci, magia, acrobazie, sorprendenti performance di artisti con le loro originali spettacoli destinati a grandi e piccoli, con la possibilità di degustare i prodotti tipici dell’enogastronomia locale.

Grazie al lodevole impegno della locale Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, con il Patrocinio della Regione Calabria, nel “Monumentale Borgo Storico Nazionale”, per terza volta di seguito si potrà assistere alla magia delle rappresentazioni artistiche che allieteranno la versione invernale del “Borgo Incantato”, con accanto la possibilità di assaporare i sapori della enogastronomia tipica locale.

Il 28 dicembre si comincia con la compagnia itinerante Takabum, quindi con gli Zastava BalkanOrkestar, quindi gli “Spirit of New Orleans” con il loro spettacolo dal titolo “When the Saints go marching”. Saranno presenti anche Quinto e Martina Italiano Equilibristi con “Sintonia in Equilibrio”. La Compagnia dei Folli con lo spettacolo “Fuoco”, che si compone di danze aeree e atmosfere incantate che si fondono, illuminano la notte e trasformando in un magico sogno pronto a far emozionare il pubblico. Il 29 dicembre si aggiunge la qualità musicale dei brani della Compagnia Corona Events con il “Christmas Show”. Gran finale in Piazza del Tocco.

