Borja Valero è uno dei calciatori più importanti della Fiorentina degli ultimi vent’anni e, non a caso, nella città culla del Rinascimento è per tutti il “Sindaco”. Il centrocampista spagnolo ai microfoni di Fanpage.it si è soffermato non solo sul campionato in corso ma ha parlato di alcune fasi della sua carriera, del rapporto tra sport e politica e sul suo legame con la città di Firenze.