Boschi: “Ipotesi di governo con la Lega? Gli attacchi di Salvini passano in secondo piano”

Maria Elena Boschi è disposta a perdonare Matteo Salvini per gli attacchi che da tempo le rivolge sui suoi social. Lo spiega lei stessa a Live – Non è la D’Urso, perché “davanti alla sofferenza del Paese passano in seconda piano”. Italia Viva starebbe senza problemi in una maggioranza con la Lega, basta che “il governo Draghi possa cominciare il proprio lavoro prima possibile”. La deputata renziana ripercorre tutti gli errori fatti dal governo precedente, e spiega le ragioni della crisi.