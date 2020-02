Bossio (PD): “Welfare e coesione territoriale, indispensabile linea comune per ogni Regione”

“Bene fa il ministro Boccia a tenere dritta la barra sull’autonomia differenziata e a lavorare per la compiuta affermazione dei principi di coesione territoriale e solidarietà fra comunità.” Così in una nota la parlamentare dem Enza Bruno Bossio che continua: “è necessario prima di tutto operare una correzione profonda nella programmazione della spesa sociale. Il divario fra Nord e Sud, per come oggi evidenzia l’Istat, è pesante soprattutto nella spesa dei Comuni per i servizi sociali: ebbene il budget tocca punte massime nel Nord est e va a picco nel Meridione. “La spesa sociale destinata al sud si dimezza; la quota pro capite è di 58 euro al sud a fronte dei 119 della media nazionale. Addirittura nel nordest arriva a 172. E così sarà sempre e per tutti i servizi – non solo Welfare – se teniamo a riferimento la spesa storica dei territori e non i livelli essenziali di prestazione.” Conclude la deputata Enza Bruno Bossio: “è sufficiente la logica a spingerci tutti a comprendere come le regioni, senza differenza alcuna, debbano essere messe in condizioni eguali alla partenza, garantendo i diritti primari a tutti i cittadini italiani a prescindere dalla latitudine di nascita. È inevitabile, pertanto, che la necessità di una profonda correzione sia una urgente priorità dell’agenda del Governo”.

