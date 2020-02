BOVALINO Raccolta differenziata, l’affondo di Nuova Calabria: “Da Arpacal la certificazione del fallimento”

R. & P.

Nello scorso mese di Novembre,

dopo i ripetuti annunci “social” del Sindaco di Bovalino sull’andamento della

differenziata, mediante l’esibizione di dati e documenti forniti dal gestore

del servizio di raccolta dei rifiuti, avevamo evidenziato che il Comune di

Bovalino era stato inserito dall’ARPACAL nell’elenco dei Comuni che non avevano

trasmesso i dati sulla raccolta differenziata relativa all’anno 2018.

L’Agenzia

regionale per la protezione dell’ambiente in Calabria nei giorni scorsi ha

aggiornato il report (scaricabile cliccando QUI),

inserendo i Comuni che hanno comunicato i dati in ritardo, tra i quali il

Comune di Bovalino. A Ottobre 2018 il Sindaco annunciava su Facebook,

pubblicando una nota trasmessa da Locride Ambiente e acquisita al Protocollo

dell’Ente al n. 14181 del 11/10/2018, che il Comune di Bovalino dopo appena 6

mesi aveva raggiunto il 45.12% di rifiuti differenziati, posizionandosi ai

primi posti dei Comuni nella Locride, con una delle percentuali più alte.

I

dati ufficiali pubblicati da ARPACAL, smentendo quanto sostenuto allora dal

Sindaco, ci dicono invece che al 31/12/2018, due mesi dopo il post pubblicato

su Facebook, la percentuale di raccolta differenziata del Comune di Bovalino

era pari ad un misero 15,30%! Inspiegabile, considerata la collaborazione della

cittadinanza alle difficoltose operazioni previste dall’oneroso sistema di

raccolta dei rifiuti differenziati. La domanda sorge spontanea. Dove sono

finiti i rifiuti differenziati raccolti? Su questo quesito è lecito ora attendere

un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale.

Il

dato contenuto nella lettera pubblicata dal Sindaco è difforme di quasi 30

punti percentuali rispetto a quello certificato da ARPACAL, e ciò andrebbe

approfondito in altre sedi. Secondo gli obiettivi previsti nel capitolato

d’appalto del servizio, la percentuale di raccolta differenziata al 31/12/2018 doveva

essere del 55%. Oltre al danno anche la beffa. Una percentuale così bassa

determinerà infatti una ulteriore grave conseguenza per i cittadini e per le

imprese di Bovalino. La tariffa da corrispondere alla Regione Calabria per il

conferimento dei rifiuti in discarica viene infatti calcolata in base alla

percentuale di raccolta differenziata raggiunta. Il deludente risultato

raggiunto nell’anno 2018 dal Comune di Bovalino, essendo inferiore al minimo

previsto del 25%, avrà come principale conseguenza il pagamento della tariffa massima

di conferimento in discarica, pari a 205,00 euro per tonnellata, che si

tradurrà in un ulteriore aumento della tassa sui rifiuti, dopo quello dello

scorso anno (+10% per le famiglie e +25% per le attività commerciali). A

differenza degli altri tributi infatti, la tassa sui rifiuti non è legata ai

meccanismi del dissesto, ma aumenta all’aumentare dei costi (come ad esempio

quello relativo al conferimento in discarica), a fronte di un servizio che non

funziona e che sta creando notevoli disagi alla popolazione.

A

ciò si aggiunge anche il pessimo esempio. La settimana scorsa abbiamo letto di

una denuncia per conferimento di rifiuti speciali in siti non autorizzati da

parte del Comune. Paradossale se si considera che, contestualmente, i cittadini

vengono ammoniti e sanzionati dallo stesso Comune per abbandono indiscriminato

di rifiuti nelle strade! Sarebbe bastato far rispettare quanto previsto dall’oneroso

contratto di gestione del servizio, come da noi più volte sollecitato, piuttosto

che pagare puntualmente ogni mese per un servizio in gran parte non reso, come

invece fatto da questa Amministrazione comunale. Oggi il risultato sarebbe

stato diverso e ne avremmo guadagnato tutti, compreso l’ambiente che ci

circonda.

Gruppo consiliare “NUOVA CALABRIA” – Bovalino

