La bozza del nuovo Dpcm, il primo del governo Draghi, è al vaglio delle Regioni. Tra le novità c’è la riapertura per cinema e teatri il 27 marzo, ma a determinate condizioni. E poi i barbieri e parrucchieri chiusi in zona rossa, ma anche il cambio di colore non più dalla domenica ma dal lunedì. Anche Pasqua sarà blindata, misure in vigore almeno fino al 6 aprile.