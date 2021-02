Braccialetto elettronico per monitorare i positivi Covid in ospedale: sperimentazione al Cotugno

Covid, sperimentazione all’ospedale infettivologico Cotugno di Napoli: un braccialetto per monitorare i pazienti positivi ricoverati in degenza ordinaria: i pazienti vengono dotati di un kit composto da 2 sensori wireless, un trasmettitore bluetooth e alcune fascette di ricambio, i sensori consentono il monitoraggio non solo della saturazione e della frequenza respiratoria, ma anche dell’indice di perfusione e di altri parametri.