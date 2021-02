Giovedì 18 febbraio: le partite di calcio in TV oggi e stasera, anche in diretta streaming. La Roma torna in campo in Europa League e disputerà la partita dei sedicesimi di finale d’andata in Portogallo, dove affronterà il Braga, ex squadra del tecnico Fonseca. L’incontro inizierà alle ore 18.55 e si potrà seguire in diretta su Sky.