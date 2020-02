Brexit, Londra scalda i toni con l’Unione europea

Frontiere, commercio, servizi. Su questi argomenti si surriscaldano i toni tra Londra e Bruxelles, in attesa dell’avvio dei negoziati per definire il nuovo accordo commerciale post Brexit tra Regno Unito ed Unione europea.

Oggi è in programma un intervento di Boris Johnson per illustrare la posizione britannica. Il premier dovrebbe portare avanti la linea secondo la quale Londra è pronta da accettare controlli alle frontiere per le merci in entrata e in uscita, se non potrà ottenere il tipo di accordo commerciale al quale punta.

Una delle soluzioni alle quali Johnson guarda con favore per l’accordo con la Ue è quella in “stile Canada”, con l’assenza di dazi sulla maggior parte delle merci. Il primo ministro non intende inoltre accettare un allineamento alle regole Ue, né la giurisdizione della Corte di Giustizia europea su eventuali dispute commerciali. Il premier dirà che il Regno Unito, dopo il distacco dalla Ue, non intende allentare le norme relative ai diritti dei lavoratori, gli standard alimentari e per la protezione dell’ambiente.