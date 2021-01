Brigitte Bardot sul Covid-19: “Siamo troppi, la natura si riprenderà i suoi diritti”

Icona indiscussa di stile, l’attrice oggi 86enne pensa che il Covid altro non sia che un modo per la natura di “regolamentare la popolazione”. Secondo Brigitte Bardot, che non si lascia travolgere da alcuna ansia sociale per la pandemia, il virus ristabilirà un nuovo ordine globale, dal momento che la presenza umana sulla terra è ormai totalmente fuori controllo: “Quando quei cinque miliardi di persone di troppo su questa Terra saranno scomparsi, la natura riprenderà i suoi diritti”, ha spiegato intervistata dal settimanale Oggi.