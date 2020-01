Bryant, Reggio Emilia non lo dimenticherà: una piazza alla sua memoria

La prematura scomparsa di Kobe Bryant, sconvolge tutti a livello planetario, senza risparmiare nessuno, neanche quelli che fino ad ora lo avevano soltanto sentito nominare. In Italia, paese dove il campione aveva vissuto da bambino, ci si è mossi fin da subito per omaggiarlo. Il presidente della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi e in ogni categoria. Anche San Siro si fermerà, il Milan avrà il lutto al braccio nella sfida di Coppa Italia con il Torino.

UNA PIAZZA A REGGIO EMILIA- Il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, ha annunciato sulla sua pagina Facebook che la città emiliana renderà omaggio a Kobe Bryant intitolandogli una piazza. Kobe era cresciuto in città seguendo le gesta di papà Joe che giocava con la Reggiana.

IL POST DEL SINDACO- “Reggio Emilia intitolerà a Kobe Bryant la nuova piazzetta che si affaccia su via Guasco. Kobe era uno di noi: qui, e nei campetti della città, improvvisava delle sfide con atleti più grandi di lui, con i compagni di scuola. Mentre il papà spopolava in prima squadra Kobe è cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana. Il suo sorriso, il suo amore per il basket ci sono entrati dentro e un po’ di Reggio Emilia era entrata per sempre in lui, come ci aveva raccontato qualche anno fa tornando nella nostra città, che lui chiamava “casa”, per ragionare dei suoi progetti futuri, appena terminata la carriera professionistica in NBA. Riposa in pace Kobe, Reggio Emilia non ti dimenticherà”.