A fine partita, Nainggolan si è avvicinato a Ibrahimovic e gli ha chiesto la maglia: “Non è per me, me l’hanno chiesta” rivelerà ai microfoni Sky. Nessuna aria di ‘tradimento’ verso il suo passato nerazzurro: “Se vinceranno lo scudetto sarò felice per loro. Io volevo giocare e son tornato a Cagliari per farlo”