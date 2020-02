Caity Lotz: 10 cose che non sai sull’attrice

Caity Lotz: 10 cose che non sai sull’attrice

Celebre per il suo ruolo televisivo in alcune note serie TV targate DC Comics, l’attrice Caity Lotz ha in breve tempo guadagnato le attenzioni del grande pubblico, costruendo una carriera divisa tra cinema e televisione. Affermatasi in diversi generi, grazie a cui ha potuto mettere alla prova la propria versatilità, l’attrice è oggi ricordata prevalentemente per il ruolo di White Canary, entrato rapidamente nell’immaginario televisivo.

Ecco 10 cose che non sai di Caity Lotz.

Caity Lotz: i suoi film e le serie TV

1. Ha recitato in alcuni noti lungometraggi. L’attrice debutta al cinema nel 2006 con il film Ragazze nel pallone – Tutto o niente, per poi recitare in The Pact (2012), The Machine (2013), Battle of the Year – La vittoria è in ballo (2013), The Pact 2 (2014), Missed Call (2015), 400 Days (2015), Small Town Crime (2017) e Year One (2018).

2. È celebre per i ruoli televisivi. La Lotz è ben più nota per le sue partecipazioni televisive, che la vedono inizialmente recitare con un ruolo ricorrente nella quarta stagione della serie Mad Men (2011), accanto all’attore Jon Hamm. Successivamente ha avuto un ruolo di rilievo nella serie Death Valley (2011), per poi ottenere il ruolo di Sara Lance, alias White Canary nella serie Arrow (2013-2020), condividendo la scena con l’attore Stephen Amell. Ruolo che riprenderà anche in Supergirl (2017-2019), Batwoman (2019), The Flash (2016-2019) e in modo più continuativo in Legends of Tomorrow (2016-2020).

3. Ha diretto un episodio della serie in cui recita. Particolarmente legata alla serie Legends of Tomorrow, che le ha permesso di ottenere una notevole celebrità, l’attrice ha compiuto il passo dietro la macchina da presa per firmare la regia dell’episodio Mortal Khanbat, la cui messa in onda negli Stati Uniti è prevista per il 25 febbraio 2020. Per l’attrice si tratta della prima esperienza come regista.

Caity Lotz è su Instagram

4. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un profilo seguito da 2 milioni di persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, come anche curiosità quotidiane. Non mancano inoltre diversi dietro le quinte dai set da lei frequentati, e immagini promozionali dei suoi progetti da interprete.

Caity Lotz è single?

5. È molto riservata circa la sua vita sentimentale. Negli anni la Lotz si è dimostrata particolarmente restìa a condividere dettagli della propria vita sentimentale, preferendo tenere questa completamente nascosta ai media, ai fan e in generale ai riflettori che il lavoro da attrice porta inevitabilmente con sé. Per tanto, attualmente non è possibile sapere se la Lotz sia single o sia impegnata in una relazione.

Caity Lotz e Lady Gaga

6. Ha ballato per la nota cantante. Inizialmente la Lotz aveva intrapreso la carriera da ballerina, arrivando ad esibirsi per celebri cantanti nei loro spettacoli dal vivo o nei videoclip delle loro canzoni. Tra questi vi è la cantante Lady Gaga, e in particolare nei video ufficiali dei brani Paparazzi e LoveGame è possibile ritrovare la Lotz tra le ballerine presenti.

Caity Lotz: i suoi addominali

7. È nota per il suo fisico. Parallelamente alla carriera d’attrice, la Lotz ha continua a seguire la propria passione per le arti marziali, come anche del parkour. Tali discipline le hanno permesso di affermarsi anche come stuntman, tanto da non aver bisogno di alcuna controfigura durante le scene più complicate da girare. È dunque comprensibile che la Lotz sfoggi un fisico particolarmente scolpito, con degli addominali particolarmente evidenti.

Caity Lotz in Arrow

8. È tornata a recitare nella serie. Dopo aver fatto parte delle prime stagioni di Arrow, l’attrice era stata poi trasferita in Legends of Tomorrow. Tuttavia nella settima stagione della serie dedicata al celebre arcere, la Lotz compie un annunciato ritorno nell’episodio Lost Canary. Stando a quanto dichiarato dall’attrice, la puntata è ispirata alle Birds of Prey, noto gruppo di supereroine DC.

9. Ha sostituito un’altra attrice. Inizialmente il ruolo di Sara Lance in Arrow era stato affidato all’attrice Jacqueline MacInnes Wood, che ha dato vita al personaggio per l’intera prima stagione. Alla fine di questa la Lance muore, salvo poi ritornare in vita nella seconda stagione con l’alias di White Canary e con il volto della Lotz, che sostituì dunque la precedente attrice.

Caity Lotz: età e altezza

10. Caity Lotz è nata a San Diego, California, Stati Uniti, il 30 dicembre 1986. L’attrice è alta complessivamente 168 centimetri.

