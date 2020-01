Calabria protagonista a Sanremo, a febbraio conferenza stampa dell’iniziativa “Made in Italy”

Si terrà martedì 4 febbraio, alle ore 17.00, nella storica Piazza Bresca, nel cuore di Sanremo e a pochi passi dal celebre Teatro Ariston, la conferenza stampa dell’iniziativa “Made in Italy”. A moderare i lavori dell’incontro sarà il giornalista di Corigliano-Rossano Fabio Pistoia. Anche quest’anno, infatti, nella prima decade del mese di febbraio, nella splendida cornice di Sanremo, in concomitanza con l’edizione n. 70 del Festival della Canzone Italiana (in programma dal quattro all’otto), avrà luogo la terza edizione dell’appuntamento nazionale di marketing territoriale denominato “Made in Italy”. Si tratta di una serie di momenti dedicati alle eccellenze delle diverse regioni italiane che si terranno mediante esposizioni nel centro di Sanremo, dislocate sia in modo permanente che itinerante tra le hall di strutture ricettive, nonché presso associazioni del luogo. Il tutto non ha scopo di lucro e non prevede alcun ingente impegno economico per le aziende e i singoli partecipanti. L’iniziativa è curata da un gruppo di giornalisti freelance e/o collaboratori di agenzie di stampa, blogger e professionisti del mondo della comunicazione provenienti da diverse località italiane, in collaborazione con realtà culturali e ristorative sanremesi. Referente per la Calabria è il giornalista Fabio Pistoia. Un ruolo centrale sarà svolto dalla Sibaritide, presente con testi di autori locali, prodotti enogastronomici, creazioni d’arte, gruppi folkloristici. I diversi momenti che vedranno il comprensorio ionico tra i protagonisti nel periodo clou della “Città dei Fiori” saranno divulgati quotidianamente agli organi d’informazione attraverso comunicati stampa, foto e video. Nelle prime due edizioni dell’iniziativa, in particolare, ampia risonanza hanno avuto le clementine, portate in omaggio anche a numerosi cantanti “big” in gara. Ad essere protagonista nel febbraio 2020 nel periodo clou di Sanremo, perla della Liguria e simbolo del Belpaese nel mondo, sarà dunque anche la città di Corigliano-Rossano, presente con alcuni prodotti tipici e peculiari del territorio.

Si terrà martedì 4 febbraio, alle ore 17.00, nella storica Piazza Bresca, nel cuore di Sanremo e a pochi passi dal celebre Teatro Ariston, la conferenza stampa dell’iniziativa “Made in Italy”. A moderare i lavori dell’incontro sarà il giornalista di Corigliano-Rossano Fabio Pistoia. Anche quest’anno, infatti, nella prima decade del mese di febbraio, nella splendida cornice di Sanremo, in concomitanza con l’edizione n. 70 del Festival della Canzone Italiana (in programma dal quattro all’otto), avrà luogo la terza edizione dell’appuntamento nazionale di marketing territoriale denominato “Made in Italy”. Si tratta di una serie di momenti dedicati alle eccellenze delle diverse regioni italiane che si terranno mediante esposizioni nel centro di Sanremo, dislocate sia in modo permanente che itinerante tra le hall di strutture ricettive, nonché presso associazioni del luogo. Il tutto non ha scopo di lucro e non prevede alcun ingente impegno economico per le aziende e i singoli partecipanti. L’iniziativa è curata da un gruppo di giornalisti freelance e/o collaboratori di agenzie di stampa, blogger e professionisti del mondo della comunicazione provenienti da diverse località italiane, in collaborazione con realtà culturali e ristorative sanremesi. Referente per la Calabria è il giornalista Fabio Pistoia. Un ruolo centrale sarà svolto dalla Sibaritide, presente con testi di autori locali, prodotti enogastronomici, creazioni d’arte, gruppi folkloristici. I diversi momenti che vedranno il comprensorio ionico tra i protagonisti nel periodo clou della “Città dei Fiori” saranno divulgati quotidianamente agli organi d’informazione attraverso comunicati stampa, foto e video. Nelle prime due edizioni dell’iniziativa, in particolare, ampia risonanza hanno avuto le clementine, portate in omaggio anche a numerosi cantanti “big” in gara. Ad essere protagonista nel febbraio 2020 nel periodo clou di Sanremo, perla della Liguria e simbolo del Belpaese nel mondo, sarà dunque anche la città di Corigliano-Rossano, presente con alcuni prodotti tipici e peculiari del territorio.