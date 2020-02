CALCIO DILETTANTISTICO Il punto dopo l’ultima giornata di campionato

di Gabriele Piccolo

Mentre la

serie A, serie B e Lega Pro si fermano, a causa del Coronavirus che in questo

momento sta mandando in panico l’Italia intera, la serie D e l’eccellenza

calabrese continuano a offrirci spettacolo. Tra Sambiase e Locri si registra un

pareggio. Partita che fatica a decollare, tanto che alla fine dei 90 minuti non

ben sfruttati da entrambi i fronti, che possono recriminare solamente le

occasioni non sfruttare, le vincitrici di questa partita sono le difese e i

rispettivi portieri Iozzi e Franza autori di veri e propri “miracoli”. Continua

la corsa solitaria del San Luca e della Reggiomediterranea, mentre la

situazione risulta essere delicata per la Bovalinese, Cotroneo e Trebisacce

ancorate alle ultime posizioni della classifica. In serie D grande prova del

Roccella contro l’ACR Messina che si

impone per 3 a 1 favorendo una “risalita” verso la salvezza non facile ma

nemmeno impossibile. Alla fine dei conti ci resta solamente da aspettare una

decisione da parte della Lega Calcio in quanto all’effetto che il Coronavirus

può avere per i campionati “inferiori”.

