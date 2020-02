CALCIO ECCELLENZA Il riepilogo dopo la 20^ giornata

di Gabriele Pio Piccolo

Si è appena conclusa

la 20° giornata del campionato di Eccellenza, quinta del girone di ritorno, che

ha visto gioire rispettivamente , Isola Capo Rizzuto, Morrone e San Luca, le

squadre candidate alla vittoria del titolo e in pressing in vista della zona play-off.

Il Locri, dopo essere stato penalizzato di 3 punti, da scontare durante il

campionato in corso, é passati infatti da 28 a 25 punti, perdendo due posizioni

e in balia di un handicap che può risultare fatale dal momento che il distacco dalla quinta

posizione è di ben sette lunghezze. Continua a piovere sul bagnato per questa

squadra che nella giornata appena trascorsa è uscita sconfitta dal campo di

Isola Capo Rizzuto. I padroni di casa passano in vantaggio con il classe 97’

Roberi Vota, la partita sembra riaccendersial goal di Zarich ma nel secondo

tempo due giovani classe 2001, Ventura e Zicchinello, non sbagliano dagli

undici metri portando cosi i giallorossi alla vittoria. Passando invece al

campionato di serie D, il Roccella perde una partita, sulla carta non semplice,

uscendo comunque a testa alta ma forse con qualche rimpianto dal campo del Giugliano.

Gli ospiti che fino al minuto 75’ si trovavano in vantaggio, hanno subito la

rimonta negli ultimi due minuti di recupero. Complicata risulta quindi essere

la situazione del Roccella che non riesce ad uscire dalla zona play-out, ma che

ha dimostrato negli ultimi anni di riuscire a risorgere proprio nelle ultime

partite di campionato.

