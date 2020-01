Calcio Femminile: al via la Coppa Italia Regionale. In campo sei squadre

Sono sei le squadre che si contenderanno il titolo della Coppa Italia di calcio femminile. Il comitato regionale Calabria ha infatti reso noto il programma della manifestazione, cui prenderanno parte: Borgo Grecanico 2015, Cosenza Calcio, E. Coscarello Castrolibero, Gioiese Football Club, Valle Dell’Esaro Cosenza, Vibonese Calcio, in due gironi di gare. Si parte questo week end con la prima giornata per continuare domenica 19 gennaio con le seconde gare e concludere infine il girone di qualificazione con la terza gara in programma domenica 26 gennaio. Le prime due in classifica al termine dei gironi di qualificazione accederanno alle semifinali che si disputeranno in gare di andata e ritorno, con il classico incrocio tra le seconde e le prime, domenica 2 e domenica 23 febbraio. La finalissima si giocherà domenica 8 marzo. Nella prima giornata, che si terrà domenica alle 14:30 nello stadio “Romulo di Magro” di Taverna di Montalto Uffugo, giocheranno Valle dell’Esaro ed E. Coscarello (riposa Cosenza); sabato 11 al “Comunale” di San Gregorio d’Ippona giocheranno Vibonese contro Gioiese (riposa Borgo Grecanico) . Si è detto soddisfatto il Presidente Mirarchi che con il Cr Calabria avvia “la stagione anche per il calcio femminile. L’inizio della fase regionale della Coppa Italia è propedeutico a quello che sarà il campionato di Eccellenza regionale, interamente gestito dal CR Calabria dopo la proficua collaborazione intrapresa lo scorso anno con il CR Basilicata. Un caloroso in bocca al lupo a tutte le società partecipanti con l’auspicio che il movimento del calcio femminile possa di anno in anno crescere sempre di più”.

