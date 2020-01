Calcio, la Spal sbanca Bergamo: brusca frenata per l’Atalanta. Calciomercato, Moses all’Inter

Grande sorpresa nel “Monday Night” che chiude la 19° giornata ci Serie A, la prima del girone di ritorno. Colpaccio della Spal in casa della forte Atalanta. I ferraresi vincono 2-1 e in un colpo solo abbandonano l’ultimo posto in classifica, agganciano il Brescia e si portano a -1 dal Lecce attualmente quartultimo, quindi in zona salvezza. Il nuovo fanalino di coda adesso è il Genoa a quota 14, a 15 troviamo Spal e Brescia, a 16 il Lecce e a 19 punti la Sampdoria. La lotta per non retrocedere dunque è sempre più avvincente. Petagna e Valoti ribaltano la Dea, ai nerazzurri di Gasperini non basta un gran gol di tacco di Ilicic; gli emiliani infatti restano in partita e nella ripresa trovano la clamorosa rimonta. Nella corsa Champions invece, fallisce la “missione aggancio alla Roma” da parte dei bergamaschi che restano quinti a -3 dai giallorossi.

Calciomercato, Inter sempre molto attiva. A 11 giorni dalla chiusura di questa sessione invernale, il mercato si anima. In una fredda serata milanese, l’Inter, dopo aver preso Young, accontenta Antonio Conte prendendogli anche Victor Moses, suo fedelissimo ai tempi del Chelsea. Il 29enne esterno nigeriano è già a Milano: nella giornata di martedi sosterrà le visite mediche, poi firmerà il contratto con il club nerazzurro. Arriva dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto anche se nell’ultimo anno solare ha giocato al Fenerbahçe, in prestito proprio dai “Blues”. Quando arrivò al Chelsea, Conte trovò Moses attaccante e lo trasformò in esterno di centrocampo da corsa, sfruttandone così spirito di sacrificio, cambio di passo, resistenza e tecnica.

Il direttore sportivo interista ora si appresta a chiudere per il forte centrocampista danese del Tottenham Eriksen. Piero Ausilio sulla trattativa con il Chelsea per Moses, annuncia: “C’è un principio di accordo con il Chelsea che si è dimostrato abbastanza disponibile, ma visti i tempi aspettiamo prima di parlarne”. Chiaro il riferimento alla barzelletta Politano-Spinazzola. Poi su Eriksen il ds nerazzurro conferma: “Noi ci stiamo provando. Ci siamo presentati in maniera ufficiale al Tottenham con una bella offerta. È un grandissimo giocatore e quindi è normale che in molti pensino a lui. La situazione è complicata ma cercheremo di potarla a casa. Faremo il punto sulla situazione con il mister, perché le entrate e le uscite si devono compensare, bisogna fare uno zero a zero”. In tutto questo, l’Inter alla fine potrebbe comunque cedere Politano in prestito alla Roma (con diritto o obbligo di riscatto) per fare spazio a Giroud, bomber francese in esubero al Chelsea.